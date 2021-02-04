Рада приняла законопроект о защите обличителей коррупции

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3450 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей.

Соответствующее решение поддержали 253 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Согласно пояснительной записке, документ разработан с целью организации Единого портала сообщений обличителей и закрепление гарантии правовой защиты обличителей исключительно через адвокатов системы бесплатной правовой помощи.

Ожидается, что финансирование мероприятий по организации работы Единого портала сообщений обличителей может быть покрыто за счет международной технической помощи, предоставляемой Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК).

Авторы законопроекта прогнозируют значительную экономию средств государственного бюджета в результате его принятия.

Так, отмечается, что для обеспечения надлежащего уровня защиты информации, которая будет поступать через каналы сообщений, наиболее оптимальным техническим решением является развертывание отдельной независимой информационно-телекоммуникационной системы (ИТС) сбора, анализа и хранения сообщений обличителей. При этом стоимость развертывания такой ИТС в каждом отдельном органе (только министерств и других ЦОИВ сегодня насчитывается более 80), может стоить от 2 до 5 миллионов гривен, тогда как единого портала сообщений обличителей в целом может не превысить указанной предельной суммы.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года НАПК впервые внесло предписания руководителям учреждений о нарушении права на конфиденциальность обличителей коррупции.

1 января 2020 года в Украине вступил в силу закон о обличителях коррупции.

Согласно ему, за сообщение о коррупции обличителю может выплачиваться денежное вознаграждение.