Рахів’янин отримав вирок за 15 крадіжок, грабіж та вбивство

За публічного обвинувачення Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури ухвалено вирок стосовно 45-річного мешканця смт. Великий Бичків за вчинення 15 крадіжок, грабежу та спричинення тілесних ушкоджень двом жінкам, що в одному випадку призвело до смерті потерпілої (ч. 2 ст. 121, ч.ч. 2, 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 1 ст. 125). Йому призначене покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Закарпатець неодноразово судимий раніше за злочини проти власності, спричинення легких тілесних ушкоджень і погрозу вбивством, – інформує пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

Прокурором у суді доведено, що протягом 2018-2019 років громадянин вчиняв крадіжки та грабував мешканців Рахівщини. Окрім того, у період з лютого по березень 2019 року систематично сварився з мешканкою Великого Бичкова. Під час чергового конфлікту, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік наніс потерпілій множинні удари по різним частинам тіла. Від отриманих травм закарпатка померла у реанімаційному відділенні лікарні.

Наразі очікується вступ вироку суду в законну силу. // Новини Закарпаття