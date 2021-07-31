Районний суддя-хабарник став фігурою «всезеленського» масштабу?

Служба безпеки України гарантує безпеку виявленому вчора в селищі на Вінниччині колишньому судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколі Чаусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ в телеграмі.

«Слідчі СБУ отримали від Чауса дані, що свідчать про його викрадення, позбавлення волі і застосування до нього інших протизаконних дій. У зв’язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для гарантування його безпеки», — повідомили в спецслужбі.

Як заявили в СБУ, зараз Чаусу надається медична допомога, а також спецслужба контактує з його дружиною.

«Служба безпеки України вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення екссудді Чауса, позбавлення його волі і встановлення осіб, які це вчинили», — додали в СБУ.

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: «Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з’явитися в Україні«. Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

Адвокату сім’ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.