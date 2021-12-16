Раніше судима тернополянка знову пішла на злочин

Позбавлення волі строк до п’яти років загрожує жительці обласного центру, яка привласнила чуже майно. Міру покарання їй обере суд.

До працівників Тернопільського районного управління поліції надійшло звернення від мешканки міста. Вона попросила розшукати невідому особу, яка привласнила її речі. За словами заявниці з сушильного приміщення багатоповерхівки зникло три пари спортивного фірмового взуття. Завданні збитки жінка оцінила в 7000 гривень.

У ході розшукових заходів працівники поліції вийшли на слід зловмисниці. Нею виявилася неодноразово судима за майнові злочини тернополянка 1991 року народження.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області