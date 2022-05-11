Раніше судимого харків’янина знов судитимуть за вбивство

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 36-річного раніше судимого харків’янина за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 4 березня цього року в квартирі, розташованій в Московському районі м. Харкова, де також перебували неповнолітні діти, між чоловіком і жінкою виник побутовий конфлікт. Чоловік схопив ніж та вдарив жінку в область підключичної артерії, внаслідок чого вона померла на місці.

Обвинувальний акт направлено до Октябрського районного суду м. Полтави.

Досудове розслідування проводили слідчі Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура