Раніше судимого жителя Одеського району судитимуть за вбивство товариша

Слідчі завершили досудове розслідування і обвинувальний акт скерували до суду. За скоєне фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.

Подія сталася у червні цього року, вночі, в одному з населених пунктів Таїровської селищної громади.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30-річний чоловік зі своєю 33-річною подругою прийшли до 39–річного знайомого, де вживали алкогольні напої. Після опівночі господар пішов відпочивати, а гості продовжили посиденьки на кухні.

Коли жінка на нетривалий час відлучилась з квартири у власних справах, чоловік, прихопивши із собою випивку, закуску, столові прилади, попрямував до спальної кімнати господаря щоб продовжити з ним застілля та розбудив його. Обурений цим чоловік став лаятися на гостя, а той схопив ножа і вдарив ним господаря у спину. Після скоєного зловмисник зателефонував на спецлінію “102” та повідомив про вбивство.

Поліцейські, що прибули на місце події, виявили господаря оселі без ознак життя та зловмисника, який залишався у квартирі до їх приїзду. Ніж та інші речові докази слідчі вилучили та скерували на експертизу.

За висновком судово-медичної експертизи, причиною смерті чоловіка стала гостра крововтрата.

«В ході слідства ми з’ясували, що фігурант має декілька судимостей за скоєння майнових злочинів, за які відбув у місцях позбавлення волі трохи більше двох років. Зараз, зібравши достатньо доказів, ми висунули йому обвинувачення за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування у справі завершено і обвинувальний акт скеровано до суду. За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво у провадженні здійснювала Чорноморська окружна прокуратура» – зазначив начальник відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 підполковник поліції Андрій Коротченко.

Одеське районне управління поліції № 2