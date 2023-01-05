Раніше судимий рівнянин жорстоко побив битою співмешканку

До поліції вчора, четвертого січня, близько 18:10 повідомив 16-річний рівнянин, що знайомий чоловік битою наніс два удари його матері.

Поліцейські встановили, що 43-річний житель обласного центру в листопаді торік звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжку. Тоді ж і познайомився із 40-річною рівнянкою. Вони винайняли квартиру та разом із двома синами жінки в ній проживали. Втім, між парою часто виникали конфлікти, після яких чоловік залишав житло. Цього разу після сварки жінка вже два тижні не впускала його до оселі.

Чоловік розізлився та вчора на вулиці Шевченка перестрів жінку, яка йшла додому разом із 16-річним сином. Між парою зчинилася чергова суперечка, під час якої 43-річний рівнянин дістав з-під куртки дерев’яну биту та двічі вдарив в область голови. Після цього втік, а хлопець викликав «швидку» і поліцію.

Медики діагностували у потерпілої перелом лицевих кісток черепа та госпіталізували до лікарні.

Працівники карного розшуку оперативно розшукали нападника: він у стані сп’яніння спав у квартирі товариша неподалік від місця злочину.

У скоєному він зізнається. Після завершення лікування призначатиметься судово-медична експертиза, за результатами якої зловмиснику слідчі повідомлять про підозру.

Наразі триває досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 122 КК України (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості).

Відділ комунікації поліції Рівненської області