Рекетирів з Херсонщини затримали під час одержання ₴1,2 млн. «відкупу» від жертви (відео)

Співробітники СБУ викрили злочинну групу у Херсонській області. Зловмисники займалися вимаганням коштів з місцевого підприємця і погрожували йому фізичною розправою. Їх затримати «на гарячому» під час отримання 1,2 млн грн від їхньої «жертви».

Як вдалося встановити СБУ, угруповання складалося із українців та іноземців, вихідців з Вірменії. Вони вимагали від місцевого підприємця-фермера 1,2 млн грн. За цю суму обіцяли «не чіпати» потерпілого та членів його родини.

Оскільки підприємець відмовлявся платити зловмисникам, то вони побили його і відібрали автомобіль. Потім вимагали переписати машину на своїх спільників. Щоб «жертва» не звернулася до правоохоронців, вони почали погрожувати членам його сім’ї.

Урешті-решт потерпілий звернувся до СБУ і під контролем спецслужби передав зловмисникам вказану суму. Всіх членів угруповання затримали «на гарячому».

Їм готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Викриття зловмисників проводили співробітники СБУ в АР Крим.

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