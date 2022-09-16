«Ректор», «директор» та «керуюча справами» – трьом мешканцям Донеччини повідомлено про підозру у колабораціонізмі

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури двом мешканцям м. Маріуполя та смт Миронівський Бахмутського району заочно повідомлено про підозру у вчиненні дій, спрямованих на впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Крім того, мешканку м. Світлодарська підозрюють у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у травні-липні 2022 року підозрювані погодились співпрацювати з російськими загарбниками, які тимчасово окупували частину Донецької області, та обійняли так звані посади у фейкових установах псевдодержавного утворення «днр».

Так, доцент кафедри архітектури Приазовського державного технічного університету став так званим виконуючим обов’язки ректора даного вишу, директорка Миронівської загальноосвітньої №1 Світлодарської міської ВЦА очолила «муніципальний бюджетний загальноосвітній заклад «Миронівська школа №10 адміністрації м. Дебальцеве», а завідувачка сектору державної реєстрації актів цивільного стану даної адміністрації виконує обов’язки керуючого справами «адміністрації м. Світлодарська днр».

Перебуваючи на вказаних псевдопосадах, підозрювані активно співпрацюють з окупаційним режимом рф та, нехтуючи законами України, впроваджують в учбовий процес стандарти освіти держави-агресора.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Максимальне покарання двом підозрюваним – до 3 років позбавлення волі, третій – до 10 років за ґратами, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури