Ремонт столичного Південного моста зі збитком в один мільйон гривень – підряднику повідомлено про підозру

Серед підозрюваних – екс-директор приватного підприємства та його заступник. Під їх керівництвом виконувались протиаварійні роботи з ремонту деформаційних швів моста та естакад з нього. Безпідставна заміна матеріалів під час проведенні робіт призвела до збільшення передбачених договором витрат.

Нагадаємо, кримінальне правопорушення викрили слідчі Дарницького управління поліції спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань та за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури.

Як встановило слідство, у квітні минулого року між директором КП «Київавтошляхміст» та приватним підприємством було укладено договір на проведення протиаварійних робіт з ремонту деформаційних швів на Південному мосту та естакад з нього.

У подальшому посадовець підприємства-замовника, перебуваючи у змові зі службовими особами підрядної організації, вирішили заволодіти бюджетними коштами, замінивши залучені до ремонту будівельні матеріали на аналогічні, але дорожчі за ціною. Зокрема, під час робіт використовувалась інша бетонна суміш, яка призвела до збільшення витрат на суму близько одного мільйона гривень.

Наразі екс-директору зазначеного приватного товариства та його заступнику слідчі повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, підозрюваних оголошено у розшук. З урахуванням того, що місцезнаходження підозрюваних невідоме, повідомлення про підозру здійснено у спосіб, визначений КПК України.

Директору КП «Київавтошляхміст» було повідомлено про підозру раніше. Згідно санкції статті, учасникам злочинної схеми загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва