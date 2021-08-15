Рецидивист, который искалечил и облил кипятком тестя, отделался испытательным сроком

10 ноября 2016 около 18:00 мужчина распивал спиртные напитки со своим тестем. Впоследствии застолье переросло в ссору. От скандала собутыльники перешли к драке, в ходе которой тесть получил тяжёлые побои и ожоги. Об этом стало известно из реестра судебных решений.

Суд установил, что между тестем и зятем во время ссоры за рюмкой произошла драка. Инициатором выступил зять и в результате пострадавший получил: термические ожоги туловища и ног, переломы четырёх рёбер с правой стороны, побои на лице, ссадины головы и лица, синяки.

Во время судебного заседания, обжаловать обстоятельства дела не стали. Обвиняемый систематически в течение всего разбирательства признавал свою вину и все обстоятельства.

Оказалось, что неоднократно судимый обвиняемый, имеет на иждивении малолетнего ребёнка 2014 года рождения. С 2016 находится на учёте нарколога в связи с психическими расстройствами вследствие употребления алкоголя, мужчине установили синдром зависимости.

По указанным фактам, суд признал виновным мужчину в уголовном правонарушении по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение» и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на три года.

Обвиняемый будет освобождён от наказания, в случае если он в течение трёх лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности: появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать об изменении места жительства, работы, не выезжать за пределы Украины без согласования. // Первый городской