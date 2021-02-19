Резонансна «заборольська справа»: як покарали викрадачів людей

У березні 2018 року усю Волинь та й Україну загалом сколихнула звістка про викрадення у Луцьку двох людей, катування їх у підвалі та вимагання у них грошей, «ферми біткоїнів» та інших цінностей.

Лише днями – 15 лютого 2021 року – суддя Луцького міськрайонного суду Андрій Сівчук виніс вирок чотирьом обвинуваченим у цій справі.

Усі четверо обвинувачених – лучани, усі – раніше судимі за різні злочини. Потерпілі ж між собою куми.

Як тільки усе сталося, поліція повідомила, що 16 березня 2018 року на одного з потерпілих напали у його власному помешканні в будинку на вулиці Кравчука у Луцьку. Чоловіка, за версією поліції, жорстоко побили та заволоділи двома мобільними телефонами. Потім, розбивши скло в його авто, викрали звідти гаманець із понад 5 тис грн, самого ж потерпілого завезли у село Забороль Луцького району, де помістили у підвал.

Іншого потерпілого, за тодішньою версією правоохоронців, нападники викрали біля під’їзду будинку на вулиці Ветеранів в обласному центрі та, заволодівши його автомобілем, також доправили в село Забороль. Дорогою у потерпілого, якого теж били молотком та битою, відібрали гроші, ювелірні прикраси, телефони та ключі від квартири та будинку.

У підвалі в Заборолі чоловіка знову продовжували бити й навіть погрожували вбити, приставляючи до скроні пістолет.

Таким чином, запевняли тоді у поліції, зловмисники вимагали передати їм автомобіль, квартиру, грошові коштів у сумі 5000 доларів США та «ферму біткоїнів».

Звільнили потерпілих завдяки скоординованим діям працівників Луцького відділу поліції ГУ НП України в області увечері 17 березня 2018 року.

Чотирьох нападників затримали та оголошено їм про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за декількома статтями.

У вироку ж йдеться лише про те, що обвинувачені, діючи за попередньою змовою, вже 17 березня у будинку в селі Забороль застосовували до потерпілих психологічний вплив, забороняючи залишати будинок, тож утримували їх там проти їх волі до приїзду туди поліції.

Самі ж обвинувачені у суді визнали лише те, що утримували двох чоловіків у будинку проти їхньої волі. Мовляв, чекали на приїзд «Саши», який попросив одного з них розшукати одного з потерпілих. Більше того, запевнили, що надавали медичну допомогу потерпілим, оскільки в них були травми. Більше того, запевнили, що намагалися з’ясувати, звідки в потерпілих травми, але ті не змогли пояснити.

До слова, потерпілі у суді теж не підтвердили те, що їх у будинку жорстоко катували й вимагали у них віддати майно, гроші та криптовалюту. Окрім того, обидва сказали, що «не займаються будь-якими електронними коштами (криптовалютами) та засобів їх здобуття не мають і не знають, що це таке і як це робити».

Один із потерпілих навіть запевнив, що обвинувачені будь-якого впливу на нього не здійснювали, а тому будь-яких претензій матеріального та морального характеру до них не має, а тому їх «немає за що карати».

Зауважимо, що обоє чоловіків після нападу на них та утримання у будинку в Заборолі були госпіталізовані до лікарні з важкими травмами.

Нині ж у суді вони запевнили, що через ці травми не пам’ятають, що писали заяви на обвинувачених або ж навіть що працівники поліції не мали права брати в них будь-які пояснення чи давати підписувати будь-які документи при таких травмах.

Зрештою, суд визнав обвинувачених винними лише у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.146 ч.2 КК України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та вирішив на рік позбавити їх волі. Утім, невинуватим їх визнали у пред`явленому обвинуваченні за ст.187 ч.4 (розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень), 185 ч.2 (крадіжка), 289 ч.3 (незаконне заволодіння транспортом), 187 ч.2 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм), 189 ч.3 (вимагання), 127 ч.2 КК України (катування) та виправдати, на підставі ч.1 п.1 ст.373 КПК України, «оскільки не доведено, що вчинені кримінальні правопорушення, у яких вони обвинувачується».

Строк відбуття покарання цим чоловікам рахуватимуть з моменту затримання, тобто з 17 березня 2018 року. Тож у в’язниці жоден з цих чоловів не перебуватиме, оскільки як покарання їм зарахували термін перебування під вартою (з 17.03.2018 року по 14.03.2019 включно).

Нагадаємо, кримінального авторитета Олега Кравчука, знаного за прізвиськом Алєня, також раніше підозрювали у причетності до «заборольської» справи, навіть брали його під варту. Утім, згодом його причетність не довели. // ІА ВолиньPost