Річкою до Молдови за $6500: затримано оранізатора каналу незаконного переправлення ухилянтів за кордон

Фігуранту повідомили про підозру, а суд обрав запобіжний захід. Чоловіку загрожує до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції України встановили, що 31-річний житель Одеси запропонував військовозобов’язаному громадянину переправити його до Молдови поза межами офіційних пунктів пропуску взамін на грошову винагороду.

Зловмисник роз’яснив чоловіку, як буде здійснювати його переправлення, що потрібно взяти з собою і як діяти в дорозі до перетину кордону і вже безпосередньо в чужій країні. Маршрут він проклав через річку, а за його організацію запросив 6500 доларів.

Поліцейські затримали правопорушника під час отримання ним обумовленої суми. Гроші вилучили, а фігуранту повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконного переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 454 200 гривень застави, яким він скористався.

Наразі перевіряється причетність чоловіка до вчинення інших аналогічних злочинів.

Слідство триває під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Відділ комунікації поліції Одещини