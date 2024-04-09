Рівнянина судитимуть за напад на знімальну групу місцевого телеканалу

Прокурорами Рівненської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт відносно 31-річного рівнянина, якому інкримінують умисне перешкоджання законній професійній діяльності журналіста. (ч. 1 ст. 171 КК України).

Слідством встановлено, що у квітні минулого року знімальна група місцевого телеканалу, здійснюючи свою законну професійну журналістську діяльність та виконуючи редакційне завдання, готувала матеріал про обрання нового керівника ОСББ. Зйомки зборів мешканців будинку мали проводити по вул. Генерала Безручка в обласному центрі.

Обвинуваченому це не сподобалось і він почав шарпати за руки та вихоплювати мікрофон у журналіста, перешкоджаючи знімальній групі готувати репортаж.

Наразі чоловік свою вину визнає у повному обсязі та переконує, що щиро кається у вчиненому. Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.

Досудове розслідування проводили дізнавачі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років.

Зазначимо, цьогоріч на Рівненщині це вже другий обвинувальний акт, скерований до суду щодо злочинів проти журналістів.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Рівненської окружної прокуратури