Рівнянина затримали за підозрою у вбивстві співмешканки

29-річний зловмисник відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

До поліції вчора, третього червня, близько 21:10 надійшло повідомлення, що у квартирі на вулиці Грушевського в обласному центрі дівчина отримала вогнепальне поранення.

На місці події працювала слідчо-оперативна група й керівництво Рівненського РУП та Головного управління, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та патрульна поліція.

Наразі встановлено, що 29-річний житель Рівного здійснив постріл із мисливської рушниці в область голови 20-річної співмешканки. Чоловік викликав швидку: медики, які прибули на місце виклику, лише констатували смерть дівчини.

За фактом умисного вбивства слідчі Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Відповідно до огляду у медзакладі 29-річний чоловік був тверезий. Рушницю, яка була зареєстрована в установленому законодавством порядку, вилучили та скеровуватимуть на експертизу.

Зловмисник показів щодо скоєного поки не надає. Слідство триває. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області