Різанина у словацькій школі – відомо про двох загиблих

У словацькому місті Списька Стара Вес учень влаштував різану в місцевій гімназії – двоє людей загинули.

Про це повідомляють словацьке медіа Noviny та Aktuality.

Загиблі – 54-річна вчителька і 17-річний учень. Ще щонайменше двоє людей поранені, один з постраждалих у критичному стані в лікарні. Нападник після атаки втік, але незабаром його затримала поліція. Він виявився 18-річним учнем гімназії.

Зазначається, що міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай-Ешток засудив напад і наголосив, що особисто їде на місце подій.