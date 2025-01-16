Різанина у словацькій школі – відомо про двох загиблих

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У словацькому місті Списька Стара Вес учень влаштував різану в місцевій гімназії – двоє людей загинули.

Про це повідомляють словацьке медіа Noviny та Aktuality.

Зазначається, що міністр внутрішніх справ країни Матуш Шутай-Ешток засудив напад і наголосив, що особисто їде на місце подій.

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