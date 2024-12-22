«Робота» в інтернеті закінчилась для мешканця Тернопільщини втратою ₴140 тисяч

Понад 140 тисяч гривень втратив житель Зборівської територіальної громади, який хотів заробити в інтернеті. Працівники територіального підрозділу поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення причетних осіб.

За словами заявника, в одному із телеграм-каналів він знайшов оголошення про можливість заробітку. Написавши автору публікації, чоловік дізналася умови «роботи»: необхідно було переглядати відео в одній із соціальних мереж, збільшувати кількість переглядів й за це отримувати гроші. Коли заявник виконав завдання, аферист запропонував інші умови й більший заробіток. Для цього потрібно було на відповідному сайті купувати за власний кошт товар. Натомість на спеціально створений шахраями електронний гаманець би поверталися витрачені кошти та відсоток. Чоловік витратив заощадження в сумі 140 260 гривень, а коли захотів вивести кошти, то зрозумів, що його ошукали. Псевдороботодавець зник з привласненими грішми. За допомогою він звернулася до працівників поліції.

Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Правоохоронці наголошують, щоб вберегти себе від збитків та не стати жертвою шахраїв, слід пам’ятати, що шахрайство з працевлаштуванням зазвичай розпочинається з пропозиції отримання великої заробітної плати. При цьому не потрібні ні освіта, ні досвід роботи. Натомість пропонується робота вдома. Все закінчується тим, що немає ні грошей, ні роботи.

Якщо ви все-таки стали жертвою афери, телефонуйте на лінію «102».

Відділ комунікації поліції Тернопільської області