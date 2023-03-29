Російського окупанта підозрюють у вбивстві судмедексперта в Ізюмі

Управління Служби безпеки в Харківській області повідомило військовослужбовцю РФ Ахмеду Дудуєву підозру в порушенні законів та звичаїв війни у поєднанні з умисним вбивством.

Дудуєв служить за контрактом у військовій частині 61899, має звання сержанта, був командиром бойової машини реактивного дивізіону.

За текстом підозри, подія трапилась 7 травня 2022-го в окупованому Ізюмі. Дудуєв з автоматом зайшов до патологоанатомічного відділення Центральної міської лікарні «Піщанської Богоматері». У приміщенні були судмедексперт, лаборанта і лікар-патологоанатом.

Солдат почав розмову з присутніми і почув від судмедексперта, що той вважає перебування росіян тут незаконним. Дудуєв, розсердившись, кілька разів вдарив чоловіка в обличчя, а потім зробив чотири постріли в стелю. Лаборантка злякалася за своє життя і вибігла на вулицю. Солдат наказав її повернути і патологоанатом побіг слідом за жінкою. Залишивши наодинці з судмедекспертом, Дудуєв вистрелив у нього і той помер. // Судовий репортер