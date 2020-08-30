Российский пенсионер облил жену кислотой и покончил с собой

Житель подмосковного Ногинска облил свою жену кислотой, после чего покончил жизнь самоубийством.

Трагедия произошла в пятницу днем.

Как стало известно «МК», трагедии предшествовали конфликты на бытовой почве. Во время очередной ссоры 73-летний мужчина вылил на 77-летнюю супругу кислоту, после чего покончил с собой. Пострадавшая госпитализирована с ожогами 20% тела. В объяснительной записке пенсионер указала, что жена над ним издевалась и свела в могилу дочь.