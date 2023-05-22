Розпалювання релігійної ворожнечі – на Буковині митрополиту УПЦ (МП) повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури настоятелю чоловічого монастиря УПЦ (МП) повідомлено про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань (ч. 1 ст. 161 КК України).

За даними слідства, підозрюваний священнослужитель у своїх виступах ображав релігійні почуття українців та принижував погляди вірян інших конфесій.

Відповідні висновки підтверджено судово-лінгвістичною експертизою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Чернівецького районного управління поліції ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБУ у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора