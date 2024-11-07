Розпочато кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Чернівецькому районі

У результаті аварії одна людина загинула, ще один чоловік отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до лікарні. Правоохоронці затримали водія іномарки.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася 6 листопада на автодорозі «Т-2607» в адміністративних межах села Буденець. На місці події працювали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області, слідчо-оперативна група відділення поліції № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП, співробітники групи реагування та медики.

Правоохоронці встановили, що 35-річний водій автомобіля «Nissan Leaf», виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з авто «ВАЗ-21013», під керуванням 51-річного жителя села Чудей.

Внаслідок аварії водій «ВАЗу» отримав травми не сумісні з життям та загинув на місці події, а 55-річний пасажир цього ж автомобіля травмувався. Медики госпіталізували потерпілого до лікарні.

Тіло загиблого правоохоронці направили на проведення судово-медичної експертизи.

Кермувальника іншого транспортного засобу поліцейські затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції внесли відомості про дорожньо-транспортну пригоду до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліція Буковини закликає водіїв бути уважними за кермом, стежити за дорожньою обстановкою та не нехтувати правилами дорожнього руху.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області