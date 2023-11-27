Розтрата ₴4,3 млн. на реконструкції ліфтів: у Києвіі повідомлено про підозру ОЗГ

Два керівника комунального підприємства та троє приватних підприємці змовились між собою та провели операції по закупці комплектів пасажирських ліфтів з Туреччини, вартістю близько 10 тисяч доларів США, що є значно меншою за вартість поставленого обладнання в рамках договорів. Таким чином вони спричинили збитки державі.

Слідчі столичного главку поліції спільно із співробітниками управління стратегічних розслідувань у м. Києві та процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрили організовану злочинну групу, яка розтратила державні гроші на реконструкції ліфтів у житлових будинках. Фігурантами виявились п’ятеро осіб – два керівника комунального підприємства та троє приватних підприємців.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисники змовились між собою про розтрату державних коштів, призначених на капітальне будівництво та реконструкцію ліфтів у житлових будинках міста Києва. Таким чином, у період з 2021 по 2023 роки фігуранти, зловживаючи службовим становищем, закупили з Туреччини комплекти пасажирських ліфтів на 9 поверхів вартістю 10 тисяч доларів США, що є значно меншою за вартість поставленого ліфтового обладнання в рамках виконання договорів реконструкції.

Відповідно до проведених експертиз загальна вартість спричинених збитків охоронюваним громадським інтересам становить більш ніж 4,3 мільйони гривень.

Слідчі столичної поліції повідомили п’ятьом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата майна, якщо вона вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою осіб. Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва