Розтрата майна на суму майже 1,3 млн грн – підозрюється директор товариства

За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру директору ТОВ за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, директор товариства з обмеженою відповідальністю, яке спеціалізується на виробництві олій та жирів, продав іншим особам обладнання підприємства, а саме жаровні, прес, фільтри тощо. При цьому підозрюваний знав, що продаж майна належить до виключної компетенції загальних зборів ТОВ. Сума шкоди, завданої ТОВ, складає майже 1,3 млн грн.

Досудове розслідування проводять слідчі Лозівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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