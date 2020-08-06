Розтрата понад 20 мільйонів гривень КМДА – судитимуть двох посадовців КП та директор товариства

Прокуратурою Київської області до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно директора комунального підприємства, його заступника та директора товариства з обмеженою відповідальністю.

Вони обвинувачуються у розтраті майна Київської міської державної адміністрації, а саме грошових коштів в сумі понад 20 мільйонів гривень шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб та у службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, посадовцями закуплено неіснуюче програмне забезпечення для функціонування комунальної інфраструктури на території міста Києва та за виконання даних робіт перераховано грошові кошти в сумі понад 20 мільйонів гривень.

На майно обвинувачених накладено арешт, з метою подальшого відшкодування завданих збитків територіальній громаді міста.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчими СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

У разі доведення вини, їм загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба прокуратури Київської області