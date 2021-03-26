Руководителям «Украинского выбора» сообщили о подозрениях в госизмене

Трех руководителей подозревают в участии в организации и проведении незаконного «референдума» на временно оккупированной территории Крыма.

Правоохранители сообщили о подозрениях руководителям инициативных групп общественного движения «Украинский выбор — Право народа».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя,

трех руководителей подозревают в участии в организации и проведении незаконного «референдума» на временно оккупированной территории полуострова.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о Синявском А.В., Комелове И. М. и Слюсаренко А.А.

Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что представители всеукраинского общественного движения «Украинский выбор — Право народа», который до 2016 года назывался «Украинский выбор», способствовали оккупации Крымского полуострова.

Так, двое подозреваемых, будучи руководителями инициативных групп указанного общественного движения, входили в состав незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя».

В частности, один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение указанного НВФ, а другой был руководителем отдельного подразделения «самообороны» — «Славянский щит».

«Указанные граждане Украины выполняли противоправные приказы «главарей» указанного формирования, а также принимали активное участие в организации и проведении незаконного «референдума» на территории полуострова Крым, в том числе, в качестве наблюдателей на «участках» в составе незаконных избирательных комиссий», — рассказали в прокуратуре.

Также подозреваемые обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение «референдума» в Севастополе.

Третий руководитель обособленного подразделения «Украинский выбор», который также действовал в Севастополе, участвовал в проведении митингов в поддержку оккупации полуострова Россией и проведении незаконного «референдума».

В частности, во время публичных выступлений на митингах он высказывал призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также расширению территории РФ за счет временно оккупированных украинских территорий.

«Указанное также подтверждается заключением судебно-лингвистической семантико-текстуальной экспертизы Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, позже представителями государства-оккупанта подозреваемые были награждены медалями «За возвращение Крыма». // УНИАН