САП відкрила кримінальне провадження щодо міського голови Тернополя

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відкрили кримінальне провадження щодо міського голови Тернополя Сергія Надала. Йдеться про придбання близькою родичкою Сергія Надала нерухомості у США.

Про це Суспільному розповіла прессекретарка САП Ольга Постолюк.

За її словами, йдеться про придбання близькою родичкою Сергія Надала нерухомості в США.

“Це кримінальне провадження було розпочато за зверненням заявника. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 368.5 Кримінального Кодексу України. Це незаконне збагачення. Наразі досудове розслідування вказаному кримінальному провадженні триває. Про підозру жодній особі не повідомлялося. Відомості внесені до ЄРДР 11 жовтня. Всі факти будуть перевірятися”.

Щоб отримати детальнішу інформацію щодо цього кримінального провадження, Суспільне надіслало запити до Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з питань запобігання корупції.

Що кажуть про кримінальне провадження в Тернопільській міськраді

Також кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до Тернопільської міської ради.

Речниця міськради Мар’яна Зварич телефоном повідомила, що ситуацію про відкриття кримінального провадження щодо Сергія Надала не коментуватимуть.

Нагадаємо, у квітні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції склало адміністративний протокол з конфлікту інтересів щодо Тернопільського міського голови Сергія Надала. У ньому йшлося, що мер Тернополя з 2021 та протягом 2022 року преміював себе в максимальному розмірі та надавав собі допомогу на оздоровлення, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань також у максимальних гранично допустимих обсягах.

Що відомо в справі Сергія Надала щодо конфлікту інтересів