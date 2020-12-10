СБУ проводит обыски в экс-главы Одесского облсовета Паращенко

Сотрудники Службы безопасности Украины и Фискальной службы проводят обыски у бывшего главы Одесского областного совета Сергея Паращенко.

Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе СБУ в Одесской области.

Отвечая на вопрос, действительно ли в экс-главы Одесского областного совета Сергея Паращенко проходят обыски, в пресс-службе отметили: «да».

«Детали будут вскоре», — сообщили в СБУ.

Добавим, Сергей Паращенко с 10 апреля по 11 июня 2019 года был временно исполняющим обязанности главы Одесской областной государственной администрации, а с 21 августа 2019 года по 4 декабря 2020 года возглавлял Одесский облсовет VII-го созыва.