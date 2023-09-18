СБУ проводить повторні обшуки вдома у Шуфрича

СБУ зараз проводить повторний обшук у будинку нардепа Нестора Шуфрича.

Про це журналісту УНН повідомив авокат нардепа Олександр Тананакін.

На запитання, чи дійсно зараз у будинку Шуфрича співробітники СБУ проводять повторний обшук, Тананакін відповів: “Так, проводять”.

Печерський суд Києва відправив нардепа Нестора Шуфрича під арешт на 60 діб без можливості внесення застави.

Служба безпеки України 15 вересня повідомила про підозру у державній зраді народному депутату Нестору Шуфричу. Як свідчать матеріали розслідування, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента фсб, завдання якого – координація російської агентури в Україні.