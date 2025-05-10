СБУ сьогодні затримала «вора в законі» «Умку»

Нині він перебуває в СІЗО.

На початку березня цього року, за даними журналістів “УП”, Умка разом із керівником Головного управління контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Анатолією Лойфою та ще кількома спецслужбовцями СБУ “засвітився” на святкуванні дня народження Костянтина Коломійця, який опікується охороною власника підсанкційної букмекерської контори “Паріматч” Сергія Портнова. Сьогодні вранці голова СБУ Василь Малюк звільнив його із цієї посади.

Окрім Лойфа, який зайняв цю посаду минулого року після звільнення Артема Шила, а також самого Шила, на святкуванні також були присутні колишній керівник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк, син покійного міського голови Харкова Геннадія Кернеса Данило Привалов, який має бізнес в IT сфері та його бізнес-партнер Самвел Акобян, а також колишній перший заступник директора Національного антикорупційного агентства Гізо Углава і столичний бізнесмен Леонід Ашкеназі.

20 травня 2021 році правоохоронці затримали “злодіїв у законі” Сергія Олійника і Лашу Джачвліані (у кримінальному світі відомий як “Лаша Сван”), які контролювати криміналітет, їхня діяльність створювала загрозу безпеці громадян. Під час обшуків у них вилучили понад три мільйони доларів “общака”, коштовності і зброю з боєприпасами. 14 травня РНБО ввела безстрокові санкції проти 557 “злодіїв у законі”, серед них був й Умка. Печерський районний суд Києва у липні того ж року пом’якшив запобіжний захід Олійнику: замінив тримання під вартою на нічний домашній арешт.

Як повідомляло ZN.UA, в серпні 2022 року Умку затримали працівники Нацполіції на Закарпатті, але після складання протоколу його відпустили. Він близький до іншого дніпрянина, кримінального авторитета Олександра Петровського (“Наріка”), якого пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським. Наприкінці 2022 року правоохоронці знову затримали Олійника та Джачвліані. Будучи підозрюваними у справі щодо поширення злочинного впливу в 2020-2021 роках, особи організували три так звані сходки криміналітету, щоб скоординувати злочинну діяльність і вирішити конфлікти. // Дзеркало тижня