СБУ викрила корупцію на державному енергетичному підприємстві: збитки становили ₴384 млн.

Служба безпеки України викрила масштабну корупцію на провідному державному енергетичному підприємстві. За попередніми даними, на будівництві лише одного з об’єктів цього товариства зловмисники завдали збитки державі на близько 384 млн грн. Усе це — через свідомо завищену вартість робіт.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до оборудки причетні голова тендерного комітету державного підприємства та його заступник.

Використовуючи своє службове становище, вони безпідставно відхилили найбільш економічно вигідну пропозицію на будівництво стратегічного об’єкту. Натомість зловмисники допомогли виграти тендер іншій компанії.

За попередніми оцінками фахівців, сума державних збитків від таких дій становить понад 384 млн грн.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт щодо посадовців скеровано до суду. Вони звинувачуються за двома статтями Кримінального кодексу:

ч. 2. ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).

Заходи проводило Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. // СБУ