СБУ викрила міжрегіональну групу, що підробляла документи державного зразка (відео)

Служба безпеки України викрила та припинила протиправну діяльність міжрегіональної групи, учасники якої підробляли та збували документи державного зразка «в асортименті».

У межах досудового розслідування оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входило двоє жителів Київської області, які виготовляли «липові» документи. Двоє мешканців Житомирщини, колишніх працівників міграційної служби відповідали за роботу з «клієнтами».

Для виготовлення фальшивих документів ділки облаштували два цехи у приватних будинках у невеликих селищах міського типу на Київщині. На замовлення вони робили, зокрема, паспорти, водійські та службові посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, дипломи про вищу освіту, технічні паспорти, акти на право власності на землю.

За даними спецслужби, вартість фальшивих документів варіювала залежно від його виду, максимальну ціну зловмисники встановили на «повний пакет» — $10 тисяч. Паспорт громадянина України коштував 1,5 тисячі американських доларів, ID-картка – вдвічі дорожче.

Співробітники СБ України задокументували низку фактів реалізації учасниками угруповання підроблених документів. Зловмисники «працювали» впродовж року і щомісяця «обслуговували» до півсотні клієнтів, зокрема й іноземців.

За результатами спецоперації на території Житомирщини та Київщини оперативники спецслужби затримали чотирьох учасників групи та блокували роботу двох цехів із виготовлення підроблених документів.

Під час проведення п’яти санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів та у цехах правоохоронці вилучили 30 готових документів, зокрема паспорти громадян України та майже 700 бланків для виготовлення нових фальшивок. У ході слідчих дій також виявлено голографічні захисні елементи, підроблені штампи та печатки українських держустанов, комп’ютерну техніку і флеш-носії зі зразками документів та інформацією про «клієнтів», техніку для підробки документів. Вилучені докази направлено на криміналістичну експертизу.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Операцію проводили співробітники Управління СБУ в Житомирській області за сприяння ГУ по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБ України спільно зі Слідчим управлінням ГУ Нацполіції під процесуальним керівництвом Житомирської обласної прокуратури.

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СБУ