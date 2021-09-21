СБУ викрила нову схему «кришування» контрабанди в аеропорту «Бориспіль»

Служба безпеки України продовжує системну боротьбу з контрабандою і припинила корупційну схему, яку організували посадовці митного посту «Аеропорт Бориспіль».

Встановлено, що причетні до оборудки посадові особи пройшли конкурсний відбір і відповідають критеріям «реформованої митниці». Тим не менш, вони систематично вимагали і отримували від підприємців неправомірну вигоду.

Зловмисники обклали «даниною» бізнесменів за сприяння в безперешкодному митному оформленні товарів, які завозили в Україну. У разі відмови, підприємцям погрожували штучними перешкодами та затягуванням процесу оформлення.

При цьому сам комерційний вантаж митники-зловмисники реєстрували як особисті речі пасажирів літаків і за них не йшло жодних нарахувань у державний бюджет. Це так звана «схема НСБ» — несупроводжуваний багаж.

Розмір хабарів залежав від кількості товарів та їх вартості.

Правоохоронці затримали одного із митників «на гарячому» під час отримання чергового траншу хабаря. Загалом від підприємця вимагали $4 500.

Одночасно задокументовано протиправні дії інших осіб, причетних до вчинення вказаного корупційного правопорушення.

Наразі тривають слідчі дії. Зокрема, проводяться обшуки за місцем вчинення зазначеного кримінального правопорушення та за місцем мешкання правопорушників.

Викриття протиправної схеми здійснювало Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно зі Слідчим управлінням СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

СБУ