СБУ викрила посадовців ДАБІ на масштабній незаконній видачі дозвільних документів (відео)

Служба безпеки України викрила посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі будівельним компаніям дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єктів в експлуатацію.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що до організованої групи входили колишні й діючі чиновники ДАБІ та посадовці інших органів державної влади.

Для проведення оборудки фігуранти використовували підконтрольні «консалтингові» комерційні структури. Вони виступали посередниками між будівельними комерційними структурами та посадовцями ДАБІ під час їх «переговорів» щодо отримання дозвільних документів і сертифікатів готовності вводу об’єкта в експлуатацію. Роль комерційних структур полягала у наданні «позитивного» рішення щодо видачі документації.

Співробітники СБ України також задокументували, що посадовці ДАБІ з порушенням вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил видавали дозволи про початок будівельних робіт, сертифікати готовності вводу об’єкта в експлуатацію. За висновками профільних експертів, протиправні дії чиновників несли потенційну загрозу для життя і здоров’я населення.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели понад 50 обшуків за адресами адміністративних приміщень державних установ, в офісах підконтрольних комерційних структур, місцях проживання фігурантів і в транспортних засобах. Вилучена документація буде додана до доказової бази.

Тривають слідчі дії за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Операція із викриття оборудки проводилась співробітниками ГУ по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю і Головного слідчого управління СБ України.

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СБУ