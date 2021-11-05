СБУ викрила українські кол-центри, які працювали на Держдуму РФ

Служба безпеки України викрила роботу мережі кол-центрів, які виконували замовлення Держдуми РФ. Клієнтами «підприємців» були також низка провідних російських телеканалів та фінансових установ, які фігурують у санкційних списках РНБО України.

За даними слідства, протиправну діяльність трьох кол-центрів у Черкасах та Умані організували місцеві комерсанти. Кіберфахівці СБУ здобули докази фінансування їхньої діяльності країною-агресором.

Кол-центри проводили соціологічні опитування громадян РФ, мешканців ОРДЛО і тимчасово окупованої території АР Крим щодо їх участі у виборах до Держдуми РФ, які відбулися у вересні цього року.

Оператори збирали інформацію стосовно:

політичних вподобань,

рейтингів партій,

побажань громадян РФ, мешканців ОРДЛО і тимчасово окупованої території АР Крим щодо покращення політичної обстановки.

Крім цього, працівники кол-центру виконували замовлення Пенсійного фонду РФ, російських телеканалів, такі як «НТВ+», «Ростелеком» та підсанкційних банківських установ: «ВТБ», «Альфа-Банк», «Газпром Банк» та інші.

Організатори залучали до роботи до 200 операторів, які працювали цілодобово у дві зміни.

У ході обшуків в офісних приміщеннях кол-центрів правоохоронці вилучили:

понад 120 комп’ютерів з програмним забезпеченням російського виробництва;

документи, які свідчать про співпрацю нелегальної структури з країною-агресором;

чорну бухгалтерію;

інструкції з обслуговування клієнтів, методів конспірації на випадок перевірок, технічну документацію з графіками роботи працівників центру.

У рамках кримінального провадження тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності кол-центрів.

Операція проводилась спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Уманської окружної прокуратури.

СБУ