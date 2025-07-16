СБУ викрила ще трьох інформаторів ФСБ, які допомагали ррашистам планувати наступ на Донеччині

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала на Донеччині ще одну агентурну мережу фсб. Зловмисники шпигували за оборонними лініями українських військ у фронтових районах області.

Найбільше ворога цікавили геолокації опорних пунктів та бойових позицій артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Краматорському напрямку.

Також російська спецслужба намагалася отримати агентурну інформацію про «запасні» маршрути руху української бронетехніки у напрямку передової.

За наявними даними, окупанти планували використати інформацію від агентів для підготовки нових спроб прориву оборони наших військ на східному фронті.

Співробітники СБУ завчасно викрили російську агентурну мережу і затримали всіх трьох її учасників. Одночасно було убезпечено локації Сил оборони на відповідних напрямках боєзіткнень.

Як встановило розслідування, фігуранти діяли окремо один від одного і мали декількох кураторів від фсб.

Так, двоє із агентів – безробітні з Костянтинівки, які шпигували за оборонними лініями ЗСУ на підступах до міста.

Також вони намагалися відстежувати логістичні шляхи постачання боєприпасів та переміщення українських військ на передову.

Ще один фігурант – 45-річний мешканець Слов’янська, який відстежував розташування укріпрайонів та військових складів у районі прифронтового міста.

Для збору даних агенти обходили місцевість, фотографували та позначали на гугл-картах позиції Сил оборони, а потім «звітували» кураторам.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2. ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

чч. 2, 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України