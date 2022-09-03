СБУ заблокувала ще дві ботоферми, які розганяли деструктивний контент в Україні

Кіберфахівці СБУ ліквідували ще 2 ботоферми: на Київщині та в Одесі.

«Армію ботів» у майже 7 тисяч акаунтів використовували для поширення деструктивного контенту, зокрема для:

дискредитації Сил оборони України та керівництва держави;

виправдання збройної агресії рф;

розхитування суспільно-політичної ситуації в країні.

На Київщині:

За даними слідства, ботоферму на 5 тис. акаунтів створив та адміністрував 24-річний уродженець Запорізької області, який наразі мешкає на Київщині.

Задля конспірації він реєстрував фейкові акаунти через російські електронні поштові сервіси та віртуальні номери російських і білоруських мобільних операторів. В окремих випадках для їх верифікації використовував підроблені документи українських громадян.

«Готових» ботів зловмисник здавав в оренду або продавав зацікавленим особам, приймаючи оплату за свої «послуги» на банківську карту.

Встановлено, що його «клієнтами» були, зокрема, представники піар-підрозділів політичних партій і громадяни рф, які просувають в українському інформпросторі деструктивні та провокаційні матеріали.

Правоохоронці провели обшук за адресую проживання адміністратора «бот-мережі», де виявили та вилучили:

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

спеціальне програмне забезпечення.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення організатору ботоферми про підозру за ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

В Одеській області:

Організаторами ботоферми виявилися четверо місцевих мешканців.

Основний напрямок діяльності зловмисників – створення та просування акаунтів у соцмережах і месенджерах. Ділки використовували їх для поширення панічних настроїв у регіоні, зокрема, розганяли дезінформацію та фейкові новини з фронтів.

У результаті оперативно-слідчих дій підтверджено факт, що їхніми «клієнтами» були особи, які перебувають на території рф.

У ході обшуків, проведених за адресами проживання зловмисників, правоохоронці виявили та вилучили:

комп’ютерну техніку, 4 сервери, понад 250 USB-модемів та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;

банківські картки, через які відбувалися розрахунки з «клієнтами»;

понад 400 SIM-карток операторів мобільного зв’язку.

Вилучена техніка направлена на експертизу. Триває слідство для з’ясування всіх обставин та причетних до протиправної діяльності осіб.

Після проведення експертиз вирішуватиметься питання щодо оголошення фігурантам підозр за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

Викриття ботоферм здійснювали співробітники СБУ спільно з кіберфахівцями та слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Одеської та Київської обласних прокуратур.

СБУ