СБУ заочно повідомила про підозру «кадирівцю», який катував беззахисну жінку на Луганщині

Служба безпеки встановила особу ще одного воєнного злочинця рф, який причетний до катування цивільних мешканців України.

Цього разу йдеться про Магомеда Уздорбієва – бойовика спеціального загону швидкого реагування росгвардії «Ахмат».

На початку повномасштабної війни його підрозділ брав участь у захопленні селища Макіївка Сватівського району Луганської області.

Для встановлення там окупаційного режиму рашисти проводили так звані «зачистки», які супроводжували викраденням місцевих жителів та розграбуванням приватного майна.

За даними слідства, 12 квітня 2022 року група «кадирівців», до складу якої входив Уздорбієв, увірвалася до оселі місцевої старости.

Після того як окупанти знайшли патріотичні проукраїнські світлини на її комп’ютері, вони зв’язали жінку та відвезли її до катівні, яку облаштували у захопленій гімназії на території громади.

У застінках Уздорбієв разом зі спільниками катував потерпілу електрострумом та бив її металопластиковою трубою. Потім рашисти кілька годин тримали жінку прикутою кайданками до батареї.

Під час катувань «кадирівці» вимагали від неї надати їм адреси проживання сімей українських захисників.

Також фігурант «вибивав» у потерпілої інформацію про місця, де вона сховала українські прапори, які забрала з гімназії під час захоплення селища.

Пізно ввечері окупанти відпустили жінку додому, щоб вона під загрозою вбивства у дводенний термін зібрала для них «потрібні» відомості.

Однак потерпілій вдалося приховано вибратися із селища на підконтрольну Україні територію, не надавши окупантам жодної інформації про українських воїнів та їхні родини.

Судово-медична експертиза підтвердила заподіяння потерпілій тяжких тілесних ушкоджень внаслідок катувань.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили Уздорбієву про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати воєнного злочинця.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Служба безпеки України