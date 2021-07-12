СБУ запобігла нелегальному ввезенню в Україну понад 20 тонн контрабандних цигарок

СБУ викрила ще один канал незаконного переправлення до нашої країни оптових партій тютюнових виробів. У контрабандистів виявлено приховані блоки з іноземними цигарками на майже 10 млн грн.

Ділки вивозили товар з півдня Європи і згідно із задекларованим маршрутом мали доправити його до однієї з країн Центральної Азії. Проте зловмисники намагалися використати схему так званого «перерваного транзиту» і замість пункту призначення збиралися відвантажити цигарки в Україні.

Потім учасники оборудки планували реалізувати контрабандну продукцію через афілійовані торговельні точки.

Правоохоронці затримали транспортний засіб ділків на території пункту пропуску «Порубне» у Чернівецькій області. У вантажівці було виявлено понад 750 тис. пачок цигарок.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.

Заходи із викриття оборудки проводили співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ спільно із слідчими Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Служба безпеки України продовжує системну роботу з протидії контрабандним схемам, які становлять загрозу державній безпеці.