СБУ запобігла серії підпалів військового транспорту ТЦК у Дніпрі

Служба безпеки та Національна поліція затримали групу зловмисників, які на замовлення спецслужб рф готували підпали авто військовослужбовців ТЦК у прифронтовому Дніпрі.

Для вчинення підривної діяльності фігуранти планували застосувати саморобні запалювальні засоби у вигляді так званих «коктейлів Молотова».

Щоб виявити потенційні цілі, учасники групи об’їжджали територію міста, де намагались виявити паркінги, на яких військовослужбовці залишають свої автомобілі.

Отримані координати та цілі на підпал зловмисники мали погодити зі своїм російським куратором.

За даними слідства, фігуранти встигли підпалити один із автомобілів.

Завдяки оперативному реагуванню СБУ і Національної поліції, подальші ворожі плани було зірвано.

Як встановило розслідування, зловмисниками виявились четверо місцевих жителів, двом з них – 17 років.

У поле зору агресора вони потрапили на початку літа цього року через свою активність в одному з Телеграм-каналів, де шукали легкого заробітку.

За знищення одного автомобіля українського військового рашисти обіцяли молодикам грошову «винагороду» у розмірі 3 тис. доларів США.

Для маскування транзакцій гроші мали зайти на банківську картку, оформлену на підставну особу.

Крім того, ще одним ворожим завданням було поширення на міських будівлях написів, що дискредитують співробітників ТЦК.

Такими способами окупанти намагалися створити «медійну картинку» для російських ЗМІ про наявність антиукраїнського підпілля на Дніпропетровщині.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, складові саморобної запалювальної суміші та банківську картку, куди надходили російські гроші.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Зловмисники перебувають під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинних дій.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України