СБУ затримала інформаторку, яка наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки Краматорська
Служба безпеки викрила ще одну поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.
Зловмисницею виявилась мешканка Краматорська, яку дистанційно завербував співробітник фсб рф.
Для залучення жінки до негласної співпраці ворог використовував заборонені соцмережі «Вконтакте» і «Одноклассники», де вона активно висловлювалась на підтримку збройної агресії рф.
У подальшому за вказівкою агресора фігурантка намагалась виявити військові аеродроми ЗСУ і місця базування підрозділів Держприкордонслужби на території регіону.
Крім того, вона обходила місто і позначала в електронних картах координати місцевих лікарень та гуртожитків.
Розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.
Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею ворожого розвідувального завдання.
У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для виконання ворожих вказівок та комунікації з представником російської спецслужби.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за вчинений злочин.
Суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Заходи проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.Tweet