СБУ затримала інформаторку, яка наводила російські ракети на лікарні та гуртожитки Краматорська

Служба безпеки викрила ще одну поплічницю агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

Зловмисницею виявилась мешканка Краматорська, яку дистанційно завербував співробітник фсб рф.

Для залучення жінки до негласної співпраці ворог використовував заборонені соцмережі «Вконтакте» і «Одноклассники», де вона активно висловлювалась на підтримку збройної агресії рф.

У подальшому за вказівкою агресора фігурантка намагалась виявити військові аеродроми ЗСУ і місця базування підрозділів Держприкордонслужби на території регіону.

Крім того, вона обходила місто і позначала в електронних картах координати місцевих лікарень та гуртожитків.

Розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час виконання нею ворожого розвідувального завдання.

У затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для виконання ворожих вказівок та комунікації з представником російської спецслужби.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за вчинений злочин.

Суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Заходи проводили співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

СБУ