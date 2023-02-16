СБУ затримала у Херсоні екскерівника залізничного цеху рф, який ремонтував тепловози російських військових ешелонів

Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Зловмисником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

Відразу після тимчасового захоплення обласного центру він запропонував агресору свою допомогу у війні проти України і добровільно погодився увійти до складу місцевої окупаційної адміністрації.

Там його призначили керівником підрозділу технічного відділу у створеному загарбниками «державному унітарному підприємстві «Херсонська залізниця».

За вказівками москви ця окупаційна структура забезпечувала перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та військової техніки рф до захоплених районів півдня України.

При цьому «посадовець» відповідав за ремонт тепловозів та іншого рухомого складу російських військових ешелонів.

Після звільнення українського міста зловмисник намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя.

Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до співпраці з агресором.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України