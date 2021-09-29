СБУ завершила розслідування у «справі Семенченка»

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо дев’яти осіб, серед яких колишній народний депутат України Семен Семенченко.

Провадження велося одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2, ч. 3 ст. 260 (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності);

ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 2 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).

Усі фігуранти кримінального провадження мають різні ступені причетності до вказаних правопорушень і наразі ознайомлюються із матеріалами розслідування.

Нагадаємо, що на початку 2021 року СБУ викрила і припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої «приватної військової компанії». Її діяльність була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, у т.ч. проти основ національної безпеки.

За даними слідства, організаторами «компанії» були колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу як «позаштатний агент НАБУ».

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні здійснювали слідчі СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ