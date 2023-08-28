Шахрай через Facebook продавав неіснуючі автозапчастини

За процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури повідомлено про підозру 36-річному чоловіку за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи в місцях позбавлення волі, займався схемою шахрайського заволодіння коштами громадян.

Для цього чоловік створив фейковий акаунт у соцмережі Facebook, де розміщував оголошення про продаж автозапчастин.

У листуванні фігурант обговорював з «клієнтами» деталі оплати та відправки товару, якого фактично не було.

Потерпілі оплачували вартість запчастин на банківську картку підозрюваного, після чого він їх блокував. І, відповідно, жодне замовлення не надходило до «покупця».

Встановлено, що жертвами шахрайської схеми стали мешканці з різних областей України. Зокрема, Львівської, Київської, Дніпропетровської та інших.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші потерпілі.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ВП №2 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури