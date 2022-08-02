Шахрай ошукав ухилянта на 80 тис. гривень

Подільською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру громадянину Узбекистану за фактом шахрайського заволодіння коштами (ч. 2 ст. 190 КК України).

Слідством встановлено, що громадянин Узбекистану у квітні 2022 року повідомив громадянину України, що за умови перерахування йому 3 500 доларів США допоможе виготовити документи про непридатність для військової служби, які надають право для виїзду закордон особам призовного віку в умовах воєнного стану.

Попередня оплата за таку послугу становила 70 % від обумовленої суми переказом на банківську картку, а залишок необхідно було віддати безпосередньо під час перетину кордону.

Надалі підозрюваний шляхом обману заволодів грошовими коштами киянина у сумі близько 80 тис. грн. При цьому будь-яких заходів для виготовлення зазначених документів не вчиняв. Потерпілий, зрозумівши, що його ошукали, звернувся до поліції.

У ході слідства проведено обшук за місцем проживання підозрюваного, вилучено речові докази, які підтверджують його протиправну діяльність.

У межах слідства встановлюються інші можливі епізоди шахрайства, вчинені підозрюваним.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Подільського управління поліції ГУ НП в м. Києві за матеріалами ДЗНД СБУ.

Київська міська прокуратура