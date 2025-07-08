Шахраї обіцяють «грошову нагороду» за проходження опитування

Шахраї в соцмережах та месенджерах поширюють повідомлення нібито від імені банку про «грошову нагороду» за проходження короткого опитування.

Такі повідомлення містять посилання на фішингову сторінку-приманку, стилізовану з використанням офіційної айдентики банку. Жертва переходить на сайт, проходить опитування і далі її просять ввести номер телефону, код із SMS та PIN-код.

Отримані дані шахраї використовують для прив’язки акаунту користувача до нового пристрою або для онлайн-авторизації в застосунку банку, що дає їм змогу вивести кошти з рахунку жертви.

Як уникнути шахрайства?

✅ Перевіряй адресу сайту перед введенням даних платіжної картки чи паролів – фішингові сторінки можуть виглядати як справжні.

✅ Довіряй лише офіційним джерелам! Перевіряй інформацію про опитування та виплати на офіційних сайтах установ.

✅ Не переходь за посиланнями з повідомлень, шукай потрібний сайт самостійно через пошук.

Став жертвою шахрайства? Негайно звернись до банку і подай звернення до Кіберполіції.

Держспецзв’язку