Шахраї обіцяють «грошову нагороду» за проходження опитування
Шахраї в соцмережах та месенджерах поширюють повідомлення нібито від імені банку про «грошову нагороду» за проходження короткого опитування.
Такі повідомлення містять посилання на фішингову сторінку-приманку, стилізовану з використанням офіційної айдентики банку. Жертва переходить на сайт, проходить опитування і далі її просять ввести номер телефону, код із SMS та PIN-код.
Отримані дані шахраї використовують для прив’язки акаунту користувача до нового пристрою або для онлайн-авторизації в застосунку банку, що дає їм змогу вивести кошти з рахунку жертви.
Як уникнути шахрайства?
✅ Перевіряй адресу сайту перед введенням даних платіжної картки чи паролів – фішингові сторінки можуть виглядати як справжні.
✅ Довіряй лише офіційним джерелам! Перевіряй інформацію про опитування та виплати на офіційних сайтах установ.
✅ Не переходь за посиланнями з повідомлень, шукай потрібний сайт самостійно через пошук.
Став жертвою шахрайства? Негайно звернись до банку і подай звернення до Кіберполіції.
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