Шахраї поцупили у тернополянки майже 34 000 гривень

Майже 34 000 гривень зникло з карткового рахунку жительки обласного центру. Поліцейські територіального підрозділу поліції проводять розшукові заходи, аби встановити осіб причетних до протиправного.

Заявниця розповіла обставини події. Жінка зазначила, що знайшла в інтернеті публікацію про можливість отримання грошової допомоги від благодійної організації. Краянка перейшла за посиланням та ввела банківські персональні дані. До неї зателефонували та попросили підтвердити вхід в мобільний додаток, що вона й зробила. За певний проміжок часу тернополянка отримала сповіщення про списання 33167 гривень.

За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Працівники поліції застерігають, що не потрібно довіряти всій розміщеній в мережі Інтернет інформації. Оформляти грошові виплати потрібно лише з-за допомогою офіційних ресурсів. Потрібно уважно перевіряти URL-адресу сайту, один непомітний символ може означати, що ви потрапили на фішинговий ресурс. Не потрібно переходити за сумнівними посиланнями та вводити реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

Слід пам’ятати, якщо ж фінансову інформацію розголошено, необхідно негайно звернутись до банку та заблокувати картку.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області