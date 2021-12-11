Шахраї створили сайт-двійник держустанови та брали гроші за звернення

На Дніпропетровщині шахраї створили фейковий сайт державної служби

На Дніпропетровщині жінка стала жертвою шахраїв, намагаючись подати звернення через сайт Держпродспоживслужби.

За повідомленням головного управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області, жінка потрапила на сайт-двійник, створений шахраями, передає Depo.Дніпро.

Під час написання звернення, вона отримала консультацію зі свого питання і їй запропонували укласти договір на надання послуг.

Жінка погодилась та підписала договір й сплатила за цим договором гроші.

Інформацію про шахрайські дії було передано до правоохоронних органів, триває розслідування.