Шахраї використовують програми віддаленого доступу для заволодіннями коштами громадян

Жертвою кібершахраїв стала жителька Шостки, якій запропонували віддалену роботу через Інтернет. Жінка встановила на гаджеті програму віддаленого доступу, за допомогою якої зловмисник заволодів понад 25 000 гривень з її рахунку.

За словами 52-річної заявниці, на її мобільний телефон зателефонував невідомий, який у розмові назвався представником фірми. Чоловік запропонував їй віддалену роботу по оформленню торгових документів, на що та погодилася.

За вказівками телефонного співрозмовника, жінка встановила на своєму гаджеті спеціальну програму віддаленого доступу, нібито, щоб «роботодавець» зміг контролювати її роботу дистанційно і в потрібний момент зміг втрутитися в операції. Також, за підказками телефонувавшого, вона через Інтернет – застосунок на своїй фінансовій сторінці відкрила додаткову банківську картку, нібито, для робочих потреб.

За якийсь час чоловік повідомив заявниці — на її новий фінансовий рахунок надійшло 15 000 гривень від їх партнера і ці гроші потрібно перерахувати на рахунок фірми. Шосткинка виконала вказівку, після чого її банківські картки були заблоковані.

Зателефонувавши до фінансової установи, вона дізналася, що з її основної картки було знято майже 11 000 гривень та збільшений кредитний ліміт, який вона сприйняла за нарахування від партнера фірми. Загалом з рахунків жінки зникло понад 25 000 гривень.

Намагаючись повернути свої кошти, шосткинка зв’язалася з «роботодавцем», проте той запропонував сплатити ще 18 000 гривень, нібито, комісії. Після цих слів вона остаточно зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.

У поліції за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, в рамках якого встановлюється особа зловмисника.

Правоохоронці знову звертаються до громадян з проханням недовіряти інформації, отриманої телефоном від невідомих людей, ким би вони не називались. Ніколи не встановлюйте жодних програм чи застосунків з функціоналом віддаленого доступу на прохання незнайомих телефонних співрозмовників та не виконуйте USSD-команди на їх телефонні вимоги. Будьте обачні!

Відділ комунікації поліції Сумської області