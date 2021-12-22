Шахраї здають в оренду на зимові свята неіснуючі квартири

Жінка шукала в мережі-Інтернет оголошення про оренду квартири у Львові на свята. Знайшла оголошення, зателефонувала, а орендодавець одразу зазначив, що необхідно здійснити передоплату.

Після успішного переведення коштів, мобільний телефон власника вимкнувся, а оголошення про оренду зникло, повідомили у Нацполіції Тернопільської області.

За допомогою потерпіла звернулася до правоохоронців. Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють усі обставини та наголошують бути обережними й завжди перевіряти інформацію про орендодавців.

У поліції зазначили, аби люди надавали перевагу перевіреним офіційним ресурсам, на яких можливо прочитати відгуки інших клієнтів, перевіряйте фото в Google пошуку: зловмисники часто крадуть фото з інших сайтів, створюючи фейкові оголошення.

Крім того, спробуйте ввести в пошуковику номер телефону власника чи орендаря. Справжні продавці зазвичай використовують один номер протягом багатьох років і розміщують оголошення на багатьох Інтернет-ресурсах, тому вам легко вдасться відстежити цей телефон і, можливо, навіть знайти старе оголошення з відгуками людей. А от шахрайський номер переважно ніде не відображається, адже його дуже часто змінюють.

Також ознака шахрайства – занадто низькі ціни на житло. // Діло