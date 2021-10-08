«Схеми» оприлюднили розслідування про «Укрексімбанк»

«Укрексімбанк» видав $60 млн кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність в ОРДО. Крім того, під заставу банк узяв об’єкт, цінність та надійність якого сумнівні.

Журналісти “Схем” оприлюднили резонансне розслідування, яке стосується роботи державного “Укрексімбанку”. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Раніше під час запису інтерв’ю з очільником фінустанови Євгеном Мецгером до журналістів застосували фізичну силу, відібрали знімальну техніку та видалили відзняте відео. Пізніше журналістам вдалося відновити записи, які були оприлюднені.

У розслідуванні йдеться про те, що «Укрексімбанк» видав 60 мільйонів доларів кредиту фірмам бізнесмена, чия компанія веде діяльність на окупованій частині Донеччини (ОРДО) і сплачує податки окупаційній владі. Крім того, під заставу банк узяв об’єкт, цінність та надійність якого сумнівні.

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У державних банках проблемні кредити, як правило, лягають фінансовим тягарем на державний бюджет – а отже, на плечі платників податків.

Нагадаємо, 5 жовтня «Радіо Свобода» заявило, що на знімальну групу програми «Схеми», яка брала інтерв’ю у голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та «дістати із них касети».

Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити.

Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Пресслужба Укрексімбанку спочатку спробувала перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів, звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Проте наступного дня Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки. У пресслужбі банку повідомили, що проведуть пресконференцію, однак пізніше її скасували. А Мецгер вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний.

У прокуратурі Києва заявили, що підготували дві підозри у справі про напада на журналістів.

Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії «95-й квартал». // LB.ua